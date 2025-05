San Marino. Ripristinato il parcheggio disabili nella parte superiore retro Admiral con maggiore sicurezza ed una corretta area di manovra

Buongiorno concluse le nostre valutazioni tecniche abbiamo completato il parcheggio retro Adrmiral apportando i seguenti miglioramenti:

1) “Parcheggio disabili”: è ora più sicuro rispetto a prima perché A) è dotato della fascia lato conducente al fine di garantire lo sbarco/salita in totale sicurezza (come previsto da norma) che gli consente inoltre di accedere direttamente alla zona pedonale protetta – N.B. nella precedente configurazione il parcheggio disabili ne era sprovvisto; B) a differenza di prima non è più posto in un’area di manovra evitando così di esporre il disabile al rischio di essere investito; C) la posizione/inclinazione ora attuata ne facilità la manovra carrabile in ingresso e in uscita.

2) “Area di manovra”: con questo intervento si è creata un’area di manovra per le auto in modo che queste possano fare manovra per tornare indietro senza essere obbligate ad entrare in proprietà privata o nella piazza, garantendo così l’incolumità per persone e cose. *Inoltre siamo riusciti ad aggiungere anche un parcheggio, posizionato come si vede nell’immagine prima del parcheggio disabile, che è indubbiamente utile.

Ing. Andrea Silvagni – Segreteria Territorio