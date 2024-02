San Marino risponde … senza censura. ”Anni fa mi sono spesa in prima persona per realizzare il parco cani” … di una lettrice

Anni fa mi sono spesa in prima persona per realizzare il parco cani e con la mia cagnolina non sono mai andata, era anziana e non riusciva più a deambulare gli ultimi anni, ora c’è la mia ”nuova” cagnolina e di rado la porto, mi piacerebbe usufruire come tanti fanno, ma ogni volta mi ritrovo a dover raccogliere le feci di tutti quelli che sono passati prima di noi ( peraltro se non lo sapeste le feci sono veicolo di malattie infettive che la mia ”nuova” cagnolina si è beccata)