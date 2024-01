San Marino risponde senza Censura. Celletta con la statuetta del Santo Marino all’inizio di Costa dell’Arnella. Rotto lo sportello e nessuno lo mette a posto … di un lettore

E’ aperta, lo sportello é aperto e non é che si chiude così, spingendolo a fondo…. Alla mercé di tutti. Non esiste !!!

E ogni volta che passo di lì, penso come sia possibile avere trascurato per tanti decenni l’abitato sovrastante. Decenni fa era sede dell’organismo che si occupava degli invalidi ….. Poi fu chiusa perché la pavimentazione era pericolante e, forse, chissà, anche per infiltazioni di acqua. L’immobile non é stato più utilizzato (così penso). Nel soffitto esterno, dove é collocata la celletta, ci sono le travi di legno, non so fino a che punto “sicurissime”.

Però mi chiedo, perché lasciare trascurato e abbandonato tutto così?

Un lettore