San Marino Risponde senza censura. Primi Blackout, disagi per i residenti

Si sono verificati nuovi problemi con la fornitura di elettricità, causando disagi a numerosi residenti. La situazione ha riportato alla memoria i disagi dello scorso anno, quando si rimase senza corrente per ben dieci giorni.

Un residente, che preferisce rimanere anonimo, ha raccontato la sua esperienza. “Ho chiamato il numero per i guasti, ma l’operatore mi ha risposto che non poteva fare nulla”, ha spiegato. “Ho cercato di spiegargli con calma che il problema non riguardava solo me, ma un’intera zona. Mi ha detto che forse avrebbe dovuto chiamare i reperibili, ma non era sicuro che sarebbero venuti.”

Dopo un’attesa piena di incertezze, finalmente una squadra di tecnici è intervenuta e la corrente elettrica è stata ripristinata.