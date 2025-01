San Marino. Ristorante a Dogana chiuso dal Nucleo di Tutela della Salute Pubblica della Polizia Civile per irregolarità igieniche

Chiude il ristorante ‘Capolinea’ di Dogana, situato all’ingresso del Parco Ausa. Il locale è stato oggetto di una sanzione da parte del Nucleo di Tutela della Salute Pubblica della Polizia Civile per non aver rispettato le regole igieniche e di conservazione degli alimenti. Durante un controllo, infatti, sono stati trovati cibi scaduti. Di conseguenza, il Dipartimento Prevenzione dell’Istituto di Sicurezza Sociale è intervenuto e ha applicato la legge vigente. Secondo la normativa del 2011, in caso di recidiva, viene revocata l’autorizzazione sanitaria e, di conseguenza, sospesa la licenza. Lo stesso tipo di violazione era stata riscontrata nei confronti dei proprietari un anno fa, con segnalazione riguardante la conservazione degli alimenti.

I proprietari, dopo aver sanato le irregolarità, potranno presentare una nuova richiesta per riaprire il locale.