San Marino. ” Ritengo che per vivere bene sia necessario essere soddisfatti di se stessi ed essere in buoni rapporti con le altre persone.” … di Emilio Della Balda

Ritengo che per vivere bene sia necessario essere soddisfatti di se stessi ed essere in buoni rapporti con le altre persone. La storia dell’umanità evidenzia che l’io era anarchico, il noi era comunista, la comunità era socialista. Se mettiamo queste idee insieme alla vocazione ecologista del rapporto armonioso tra l’uomo e la natura, abbiamo le basi solide per il buon vivere e per un mondo migliore.

E mi riallaccio ad un pensiero espresso da Edgar Morin che mi è piaciuto molto:” Il vivere bene invoca la poesia del vivere, che implica quell’al di là di ogni saggezza e di ogni follia che sono l’amore e l’estasi. L’amore conduce all’estasi che conduce all’amore. L’estasi è il momento supremo del vivere; la conosciamo nel godimento dell’amore, la rasentiamo nell’incanto, nello stupore, nel rapimento dinanzi alle opere sublimi della letteratura, della poesia, della musica, della pittura; la rasentiamo nello stato di meraviglia di fronte al sole e alla luna, al cielo stellato, al mare immenso, al maestoso Aconcagua.”

E’ possibile, a mio parere, vivere bene nella pace, nella giustizia e nella libertà per tutti, ma bisogna fortemente volerlo, lottando ogni giorno per questo grande obiettivo umano.