San Marino. Ritorna il campionato: venerdì in campo tre big

Dopo la sosta per le Nazionali, che fa fatto registrare la prima vittoria competitiva di San Marino ed il ritorno al gol dell’U21 a distanza di tanto tempo, la seconda giornata di Campionato Sammarinese è ormai alle porte. Tre gli anticipi programmati per venerdì 13 settembre, quando scenderanno in campo Cosmos, La Fiorita e Tre Penne. La squadra di Lepri è attesa dall’esame Murata, allo stadio di Acquaviva. Per i vicecampioni di San Marino ci sarà invece il Cailungo all’Ezio Conti di Dogana, mentre il club di Città incrocerà i tacchetti col Faetano presso l’impianto di Domagnano.

Altrettante gare sono calendarizzate nel primo pomeriggio di sabato, con calcio d’inizio per tutte alle ore 15:00. Sulla carta più interessante delle altre, Domagnano-Virtus chiamerà la squadra di Bizzotto alla reazione dopo il pareggio al debutto con il San Giovanni. Per i Lupi, invece, la voglia di tenersi alle spalle per una giornata ancora la squadra con lo scudetto cucito sul petto. Se questa partita è programmata a Fiorentino, Tre Fiori-San Marino Academy si giocherà ad Acquaviva. Doppio impegno internazionale con Italia e Turchia per l’Under 21 di Matteo Cecchetti, il cui serbatoio è in gran parte costituito da giocatori della San Marino Academy Under 22. Il Tre Fiori punta a mantenersi a punteggio pieno al termine dei primi 180’ di campionato. Di contro, la Folgore ha debuttato proprio contro i Gialloblù: l’occasione per il riscatto si presenterà a Domagnano e risponde al nome di Pennarossa. Non tragga in inganno la dimensione della sconfitta all’esordio (0-3), il club di Chiesanuova ha fatto vedere trame interessanti anche contro il Murata.

Volgendo lo sguardo a domenica, il San Giovanni incrocerà il Fiorentino allo stadio “Federico Crescentini”, mentre Juvenes-Dogana e Libertas si affronteranno sul sintetico di Domagnano. Entrambi gli incontri si disputeranno alle ore 15:00.

Il primo turno di Campionato Sammarinese 2024-25 è trasmesso in diretta streaming con commento in italiano su TITANI.TV.

Campionato Sammarinese 2024-25, 2. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO Cosmos Murata TBD 13/09 21:15 Acquaviva La Fiorita Cailungo TBD 13/09 21:15 Dogana Faetano Tre Penne TBD 13/09 21:15 Domagnano Domagnano Virtus TBD 14/09 15:00 Fiorentino Pennarossa Folgore TBD 14/09 15:00 Domagnano Tre Fiori San Marino Academy TBD 14/09 15:00 Acquaviva San Giovanni Fiorentino TBD 15/09 15:00 Fiorentino Juvenes-Dogana Libertas TBD 15/09 15:00 Domagnano

FSGC