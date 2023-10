San Marino. Ritorno di Coppa Titano contro il Cosmos, Scarponi “Partita da dentro o fuori, siamo pronti”

È il primo test-match della stagione, una partita da non sbagliare. Tre Penne e Cosmos si giocano la possibilità di accedere ai quarti di finale di Coppa Titano. Giovedì sera alle 20.45 sul campo di Montecchio si parte dall’1-1 dell’andata.

“Sarà una gara dove entrambe le squadre vorranno cercare di passare il turno, sarà una partita da dentro o fuori nella quale gli episodi a fare la differenza – ha commentato il centrocampista Marcello Scarponi -. All’andata è stata una sfida equilibrata, noi abbiamo avuto alcune assenze dell’ultimo minuto che ci hanno condizionato. Non vediamo l’ora di scendere in campo, dovremo essere concentrati e dare sempre il massimo come ci chiede l’allenatore”.

Cinque vittorie nelle ultime cinque giornate di campionato per i biancazzurri di Città, dove sono state decisive anche le prime due reti con la maglia del Tre Penne del centrocampista classe 1992. “Finalmente sto trovando anche io la mia miglior forma, ho imparato a conoscere meglio i miei compagni ed essendo nuovo era normale che ci sarebbe voluto un po’ prima di entrare nei meccanismi. Ora siamo migliorati tutti quanti, stiamo trovando la giusta condizione, ci vorrà ancora qualche giorno ma siamo sulla buona strada” ha commentato Scarponi.

L’appuntamento è fissato per giovedì sera con il big match tra Tre Penne e Cosmos, la sfida sarà visibile in streaming sulla piattaforma online titani.tv.

SP Tre Penne

FOTO ©FSGC