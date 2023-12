San Marino. Riunione della DIREZIONE del Partito Socialista: dibattito sull’attuale momento politico

Mercoledì 20 dicembre si è riunita la DIREZIONE del Partito Socialista. Dopo la relazione del Presidente Volpinari si è sviluppato un ampio dibattito sull’attuale momento politico.

La DIREZIONE ha complessivamente valutato insufficiente l’operato del Governo che sta arrivando alla conclusione della seconda fase del nuovo Esecutivo con affanno, litigiosità, scarso coinvolgimento della popolazione rispetto alle scelte compiute. La vicinanza poi alla scadenza elettorale pone le varie forze politiche di maggioranza in uno stato di diffidenza reciproca, dietro la quale si nasconde l’inconsistenza di talune, dimostrata ampiamente lungo il corso dei mesi passati e l’emendamento alla Legge di Bilancio, presentato da DC e Libera con tutto ciò che ne è conseguito, ne è una testimonianza esemplificativa e illuminante.

La DIREZIONE del P.S. ha ribadito la valenza dell’accordo politico-elettorale raggiunto con Libera per la presentazione alle elezioni politiche generali di una unica lista elettorale. Si è trattato di un tempestivo atto di chiarezza nei confronti degli elettori fra due Partiti di sinistra, autenticamente riformisti e democratici, che già in tempi non sospetti avevano trovato ampi spazi di convergenza, anche pubblici, su alcuni temi di particolare interesse, come ad esempio la Sanità. Con questo accordo i due Partiti si sono schierati a viso aperto e con la schiena diritta, pronti a confrontarsi con concretezza e serietà, con le forze politiche che abbiano a cuore le future sorti del nostro Paese, rifuggendo da tattiche e strategie a cui altri sono invece costretti.

La DIREZIONE del Partito Socialista ha poi licenziato la proposta programmatica del Partito, che verrà presentata nel corso di una Conferenza Politico-Programmatica che si svolgerà Sabato 13 Gennaio 2024 presso la Sala del Ritrovo dei Lavoratori di Fiorentino.

San Marino, 22 dicembre 2023

L’UFFICIO STAMPA