SAN MARINO. ROMAGNA BRASS, UNA VENTATA DI IRONIA E LEGGEREZZA PER LA  25^ RASSEGNA MUSICALE D’AUTUNNO DOMENICA 22 OTTOBRE AL TEATRO TITANO

San Marino, 19 ottobre 2023

Con i Romagna Brass, la 25^ Rassegna Musicale d’Autunno si tinge di ironia, buon umore, leggerezza. Domenica 22 ottobre alle ore 16:30 , le tavole del palcoscenico del Teatro Titano vibreranno sollecitate da morbidi impasti armonici e squillanti melodie affidate ad un quintetto di ottoni composto da due trombe, un trombone, un basso tuba ed un corno. Romagna Brass, attivo da oltre dieci anni, è un complesso con sede a Ravenna e composto da eccellenti musicisti classici, formati in prestigiosi conservatori ed accademie, che vantano collaborazioni con importanti orchestre ed ensemble italiani ed esteri. Il programma che propongono, A Brassy Voyage, è un viaggio nella musica, un viaggio spregiudicato tra i generi musicali nel quale in un attimo si passa da Giuseppe Verdi a Raffaella Carrà o a Secondo Casadei. I brani eseguiti sono tutti arrangiamenti originali scritti per questo ensemble. La “Rassegna” sammarinese tocca generi e stili diversi, proposte fra loro anche antitetiche. Così, dopo Ildegarda von Bingen, le musiche private delle famiglie nobiliari dell’ottocento, il fantastico Libetta-Bosso, le affinità musicali di culture diverse, un poco di intelligente leggerezza ed ironica… ci sta! Come piccolo intermezzo in una programmazione ricca di contenuti e valori, ma anche e soprattutto come antidoto positivo alle cupe ore che le situazioni internazionali ci raccontano. Domenica 22 ottobre al Teatro Titano di San Marino alle ore 16:30 , ancora un Concerto per trascorrere un po’ di tempo in un mondo “bello”: la musica!

Info e comunicazioni: