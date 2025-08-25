San Marino, Romagna e Pesarese, previsioni meteo: oggi cielo variabile, possibili rovesci pomeridiani. Nessuna allerta da Protezione Civile

La giornata odierna si presenta con condizioni meteo variabili in gran parte della Romagna e nella Repubblica di San Marino, senza allerte ufficiali, ma con possibilità di fenomeni locali nel pomeriggio.

In provincia di Rimini, il mattino sarà caratterizzato da cielo prevalentemente nuvoloso, con schiarite intermittenti. Le temperature minime si attesteranno tra 19 e 21°C, mentre nel corso della giornata le massime raggiungeranno i 26°C. Nel pomeriggio non si escludono brevi rovesci o temporali, soprattutto nelle zone interne, con venti deboli dai quadranti settentrionali. La sera vedrà un graduale miglioramento con cielo da poco a parzialmente nuvoloso.

Spostandosi verso Pesaro e la provincia di Pesaro e Urbino, la giornata inizierà con cielo da poco a parzialmente nuvoloso. Le temperature oscilleranno tra 20 e 28°C. Nel pomeriggio, sono possibili rovesci sparsi o temporali locali, mentre in serata il cielo tornerà a essere parzialmente nuvoloso o sereno. I venti saranno deboli e orientali.

Infine, nella Repubblica di San Marino, la giornata si aprirà con cielo prevalentemente sereno, temperature comprese tra 13 e 26°C e venti deboli da est-nord-est. Nel pomeriggio si potranno osservare nubi sparse, ma senza fenomeni significativi, con cielo che in serata tornerà sereno o poco nuvoloso.

Nonostante non siano previste allerte meteo ufficiali, gli esperti consigliano di prestare attenzione a possibili sviluppi improvvisi, soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando locali temporali potrebbero interessare l’entroterra.

Previsioni meteo per oggi, lunedì 25 agosto 2025:

Rimini (provincia di Rimini)

Mattina (9:00–12:00): Cielo prevalentemente nuvoloso con schiarite intermittenti.

Pomeriggio (12:00–18:00): Possibilità di brevi rovesci o temporali, soprattutto nell’entroterra.

Sera (18:00–24:00): Tendenza a schiarite con cielo da poco a parzialmente nuvoloso.

Temperature: Massime intorno ai 26°C, minime tra 19°C e 21°C.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali.

Allerta meteo: Non risultano allerte meteo attive per la giornata odierna.

Pesaro (provincia di Pesaro e Urbino)

Mattina (9:00–12:00): Cielo da poco a parzialmente nuvoloso.

Pomeriggio (12:00–18:00): Possibilità di rovesci o temporali sparsi.

Sera (18:00–24:00): Cielo da parzialmente nuvoloso a sereno.

Temperature: Massime intorno ai 28°C, minime tra 20°C e 22°C.

Venti: Deboli dai quadranti orientali.

Allerta meteo: Non risultano allerte meteo attive per la giornata odierna.

Repubblica di San Marino

Mattina (9:00–12:00): Cielo prevalentemente sereno.

Pomeriggio (12:00–18:00): Possibilità di nubi sparse senza fenomeni significativi.

Sera (18:00–24:00): Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: Massime intorno ai 26°C, minime tra 13°C e 15°C.

Venti: Deboli da est-nord-est.

Allerta meteo: Non risultano allerte meteo attive per la giornata odierna.

Sebbene non siano previste allerte meteo ufficiali, si consiglia comunque di prestare attenzione a possibili sviluppi improvvisi del tempo, specialmente nel pomeriggio, quando potrebbero verificarsi fenomeni locali di instabilità