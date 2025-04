San Marino. Ronnie Jones alla Giornata Mondiale Fair Play 2024

La programmazione della “ 7^ edizione Giornata Mondiale Fair Play “ in agenda a San Marino il prossimo 7 settembre 2024 presso la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle San Marino, si arricchisce con la straordinaria partecipazione di Ronald Hugo Jones più conosciuto in arte conosciuto come RONNIE JONES Cantante e Compositore statunitense che potremo ascoltare e apprezzare con alcuni suoi brani musicali nella Giornata FP.

Ronnie celebre cantante di Rock Your Baby diventa un musicista di successo che ha raggiunto la popolarità in tutta Europa, infatti è uno dei cantanti più originali e versatili nel mondo musicale.

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) ha già incontrato Ronnie e Signora di recente, tramite gli Amici Diego Renzi e Fabrizio Tasinato che hanno promosso e organizzato il cordiale e amichevole colloquio con il Presidente CNSFP Gian Battista Silvagni.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP