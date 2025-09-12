San Marino. S.S. Murata, Presentata la “New Era” in una Serata tra Passato e Futuro

La Società Sportiva Murata ha celebrato i successi recenti durante l’inedito evento di ieri sera, svolto presso il Salone di Reggini SPA, ha così svelato il suo ambizioso progetto per il futuro durante un evento celebrativo a nome di tutti gli sponsor che anno dopo anno sostengono la comunità bianconera, a partire proprio da Reggini.

La serata, dal titolo “New Era”, ha segnato un punto di svolta per il Club, evidenziando un cambiamento nel modo di operare e di vedere le cose.

“È iniziato un nuovo capitolo della storia bianconera di questo club”, ha dichiarato la Vice Presidente Mary Mulazzani. “Prende le radici da quello che è il suo passato glorioso, ma va a dare un’impronta nuova, giovane, come la dirigenza che l’ha preso. È un nuovo capitolo che è iniziato sicuramente con i successi della Champions, ma che vuole diventare un progetto che va a migliorare la persona. Lo sportivo che sceglie di credere nel Murata, sceglie di credere in un nuovo percorso per sé stesso”.

La presentazione ha messo in luce una partnership tecnica con la Futsal Cesena, un gemellaggio che si prefigge di giovare a entrambi i club soprattutto in ottica delle competizioni europee. Presenti alla serata, il Presidente Ionetti, il tecnico Osimani e l’intera Rosa bianconera della serie A2 Elite.

Sul fronte del Futsal, il capitano Busignani ha ribadito la sua voglia di vincere, mentre il direttore sportivo Albani e il tecnico Max Spada, reduce da una Champions League da record, hanno espresso tutto il loro orgoglio per i risultati ottenuti. L’obiettivo dichiarato è continuare a vincere, senza paura.

Per quanto riguarda il calcio a 11, il Club riparte con un gruppo giovane ed una penalizzazione, ma con l’obiettivo chiaro di tornare a competere ai massimi livelli della A11. Il progetto è affidato al direttore sportivo Marco Mularoni e al tecnico Michele Camillini. La costruzione di un futuro solido richiederà tempo, ma le fondamenta sono già state gettate, basate su struttura, sponsor, passione e competenza. Capitan Socciarelli è intervenuto ed ha aggiunto qualche prezioso dettaglio: “Ci vuole tempo e pazienza, il gruppo ha tante qualità, stiamo ancora ultimando l’alchimia fra di noi. Personalmente, ringrazio della fiducia riposta nella mia figura, aderire al progetto Murata e portarne alta la bandiera è un vero onore, scontato dire che tutto ciò comporta anche fatica e costanza”.

In più, i vari interventi hanno anticipato la futura collaborazione con una delle Academy sportive più famose d’Europa: la ‘Marcet Football University’.

Un ringraziamento speciale va agli sponsor che hanno investito risorse ed energie nel progetto del presidente Bugli, di cui citiamo: Algem Natura, Sexò, Geko Gold, Energreen, Spadarella Riccione, G.Hotel, Move Evolution, Fisino 32, Assicurazioni Pancotti, Centro del marketing, AGR ed Atlante Shopping Center. Un tributo speciale, che celebra i successi ed un nuovo percorso.