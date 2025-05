San Marino. S.S.Murata – Scomparso Valter Zanca

Il Club Murata piange la scomparsa di Valter Zanca, venuto a mancare inaspettatamente nella giornata di ieri a causa di un arresto cardiaco, mentre si trovava a passeggio.

Tutto il direttivo, lo staff tecnico e i giocatori si stringono con profondo cordoglio attorno alla famiglia Zanca in questo momento di grande dolore, porgendo le più sentite condoglianze.

Oltre ad ottime qualità come membro dello staff, Valter verrà ricordato per la sua energia unica e contagiosa, per la vicinanza stretta con i giocatori in tutti i momenti della stagione, ricordando a tutti quanto la forza e la luce arrivino in modo inaspettato, ricordando l’importanza del coraggio.

Il suo sorriso, la sua anima buona, membro unico del collettivo, con l’ambizioni di portare il Club a livelli alti.

“Ti sentiamo vicino a noi – ripetono i membri del club di Murata – vicino al cuore, per sempre membro della famiglia bianconera”.

