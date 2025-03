San Marino. Sabato 2 Marzo al pattinodromo di Lugo si è svolto il campionato nazionale interprovinciale UISP di livelli.

Sabato 2 Marzo al pattinodromo di Lugo si è svolto il campionato nazionale interprovinciale UISP di livelli. La competizione come regolamento richiede le difficoltà svolte in un ordine preciso; si valuta soprattutto la parte artistica e coreografica, passi, passaggi di piede, combinazioni, musicalità, espressività. Per San Marino hanno gareggiato Agata Righi, Martina Maggiore e Elisa Benedettini. Le atlete hanno svolto bene i loro dischi di gara: per Martina ed Elisa è arrivata la medaglia d’oro nelle rispettive categorie, mentre per Agata la medaglia d’argento