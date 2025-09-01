    • San Marino. Sabato 6 settembre torna il Giro del Monte: la storica podistica attorno al Monte Titano

    Sabato 6 settembre torna il Giro del Monte: la storica podistica attorno al Monte Titano si svolgerà sia sul percorso tradizionale di 7 km su strada che sui sentieri immersi nel bosco, sul percorso di 9 km 450D+ dello Skytrail

     Confermati gli ingredienti ormai classici: il percorso, con partenza e arrivo dalla Porta del Paese, e lo spirito, quello di un grande evento che riunisce la comunità e spinge a mettersi in gioco tutti, dai piccoli ai grandi.Diverse le formule per partecipare: dalla podistica competitiva alla semplice camminata per adulti e bambini, fino alla staffetta. Per il terzo anno consecutivo torna il Trail Run, nei sentieri che costeggiano il Monte e, novità di quest’anno, il nordic walking.

    Nato da una scommessa tra amici al bar negli anni ’70 e diventato per anni un appuntamento fisso, il Giro del Monte è stato riproposto dodici anni fa, dopo una lunga pausa e, da allora, è cresciuto edizione dopo edizione.

    La podistica competitiva è riconosciuta come Gara regionale FIDAL/FSAL.

    “L’evento richiama numerosi atleti dalle Regioni limitrofe e da tutta Italia – ha evidenziato Mauro Santi, Presidente della Federazione Sammarinese Atletica Leggera -, con risultati agonistici anche di alto livello. In questi anni la manifestazione si è anche arricchita con il trail run e il nordic walking”.

    Sui dettagli tecnici della manifestazione è entrato nel merito Samuele Guiducci, Presidente della Track&Field San Marino.

    “Due i percorsi e due differenti le partenze – ha spiegato -. Alle 16:00 scatterà lo Skytrail, la corsa di 9 chilometri 450D+ in alcuni dei sentieri più suggestivi di San Marino. Alle 18:00, invece, scatterà il Giro del Monte, sul percorso tradizionale di 7 chilometri su strada. È confermata la possibilità di partecipare in gruppi amatoriali, sia nella speciale classifica della Corporate Run che nella Steffetta. Le iscrizioni resteranno aperte on-line su ENDU e sul sito web www.tfsanmarino.com fino al 4 settembre, per poi riaprire il giorno dell’evento, il 6 settembre, dalle ore 14.00 alle 17.00, nel Piazzale Calcigni (San Marino città). Come sempre, a contorno, ci saranno tanta musica e divertimento, le gare giovanili in centro storico alle 16.15”.

    CORPORATE RUN e STAFFETTA

    Confermata la possibilità di iscriversi a squadre, con amici e colleghi, nella formula Corporate Run oppure a STAFFETTA e partecipare alla speciale classifica per TEAM amatoriali.

    Il TEAM della CORPORATE RUN dovrà essere composto da almeno 5 componenti, colleghi e/o amici, senza limiti sul numero massimo di iscritti per ogni squadra. La quota di iscrizione per la Corporate Run del GIRO DEL MONTE è di € 10,00 a persona e comprende: la t-shirt ufficiale, il pettorale, il CHIP* per il timing, i ristori durante la manifestazione e dopo il traguardo, l’assicurazione, l’assistenza tecnica e medica, il programma ufficiale e i materiali informativi.

    Il TEAM della STAFFETTA dovrà essere composto da 3 componenti. La quota di iscrizione per la STAFFETTA del GIRO DEL MONTE è di € 5,00 a persona e comprende: la t-shirt ufficiale, il pettorale, il CHIP* per il timing, i ristori durante la manifestazione e dopo il traguardo, l’assicurazione, l’assistenza tecnica e medica, il programma ufficiale e i materiali informativi.

    L’iscrizione del TEAM alla Corporate Run e STAFFETTA del GIRO DEL MONTE 2025, con i dati di tutti i suoi componenti potrà essere fatta esclusivamente online, entro le ore 23:00 del 4 settembre 2025, sul sito web www.tfsanmarino.com/iscrizioni oppure scaricando e compilando l’apposito file Excel (clicca qui per scaricare il file Excel) ed inviandolo all’email info@tfsanmarino.com.

    La classifica generale della Corporate Run terrà conto dei piazzamenti dei primi 5 componenti di ogni TEAM giunti al traguardo, nel rispetto del regolamento della manifestazione sportiva.

    I primi tre TEAM, della classifica generale della Corporate Run, verranno premiati alle 19.00 sul podio allestito nel Piazzale Lo Stradone.

    Media partner dell’iniziativa Corporate Run è San Marino Fixing, settimanale di informazione economica e finanziaria, che seguirà da vicino il progetto di Corporate Wellness e le aziende partecipanti con la pubblicazione di approfondimenti settimanali, immagini e classifiche integrali.
    È scattato il conto alla rovescia per il Giro del Monte 2025, che anche quest’anno punta ad essere l’evento sportivo più amato e partecipato di San Marino. L’organizzazione conferma tutto il programma di sabato pomeriggio 6 settembre con podistica competitiva FIDAL, Corporate Run, Staffetta e camminata/corsa non competitiva aperta a tutti, sul percorso storico di 7 km. Confermato anche lo Skytrail Giro del Monte 9 km 450D+, nei sentieri attorno il Monte Titano, per gli appassionati di trail run!

    Era il 1971, quando per una sfida nata tra amici sullo Stradone si svolse la prima edizione del Giro del Monte. Nato da una scommessa vinta 54 anni fa, oggi è entrato nel cuore degli sportivi che si preparano a darsi appuntamento per divertirsi e sfidarsi con il cronometro. Il tracciato, quello storico di 7 km attorno al Monte Titano, attraversa le strade dei centri storici, patrimonio Unesco, di San Marino città e Borgo Maggiore, con in mezzo il verde della strada Sottomontana.

    Confermata la possibilità di iscriversi a squadre, con amici e colleghi, nella formula Corporate Run e partecipare alla speciale classifica per team amatoriali e l’organizzazione delle gare giovanili e Special Olympics, all’interno del centro storico, con partenza da Piazza San’Agata.

    Le iscrizioni online al Giro del Monte 2025, il programma completo e offerte speciali per un avvincente week end a San Marino, sono disponibili sul sito web ufficiale: www.tfsanmarino.com

    Dalla Giunta di Castello di San Marino, dalla Federazione Sammarinese Atletica Leggera e dalla Track&Field San Marino, impegnati nell’organizzazione dell’evento sportivo, va un particolare ringraziamento alle Segreterie di Stato patrocinanti, alle Forze dell’Ordine sempre al servizio della comunità e della sua sicurezza, alle Aziende di Stato per il prezioso supporto, agli sponsor (Cassa di Risparmio di San Marino, VW Reggini, MVP Sport, Montegiardino Miele, EnerGreen, Seriset, D’Antenna, L’Artistica, Fixing, Rtv) e a tutti i volontari senza i quali non sarebbe possibile organizzare simili eventi.

