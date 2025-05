San Marino. Sabato e domenica pellegrinaggio giubilare a Roma e in Piazza San Pietro per il nuovo Papa Leone XIV nel progetto I Care Giubileo della Speranza 2025 del Centro Sociale S. Andrea

Nell’ambito del Progetto I Care Giubileo della Speranza 2025 promosso dal Centro Sociale S. Andrea (RSM) in collaborazione con la Diocesi San Marino-Montefeltro è programmato, già da mesi. per Sabato 10 e domenica 11 maggio il PELLEGRINAGGIO GIUBILARE A ROMA insieme a Padre Giorgio Bender, francescano missionario argentino in Mozambico, con cui stiamo collaborando per realizzare il progetto FARMA SÃO FRANCISCO (Progetto di autosostegno agricolo e zootecnico).

Certamente non potevamo prevedere gli importanti avvenimenti accaduti in questi giorni, dalla morte di Papa Francesco all’elezione ieri del nuovo Papa Leone XIV, per questo il pellegrinaggio che prevedeva il passaggio della Porta Santa in San Pietro, si arricchirà dalla visita alla tomba dove è collocato Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore e dalla partecipazione domenica al primo Regina Coeli recitato dal nuovo Papa Leone XIV della Loggia centrale della basilica di San Pietro. Porteremo così il saluto e gratitudine della nostra Repubblica di San Marino al nuovo successore di San Pietro guida per tutti noi nel nostro cammino cristiano.

Per informazioni: 337 1010902 – csandrea@alice.sm