San Marino, sabato l’inaugurazione del nuovo Giardino della Colombaia. La Segreteria di Stato al Territorio: “Un nuovo spazio verde per la comunità”

La Segreteria di Stato per il Territorio annuncia con orgoglio l’inaugurazione del Giardino della Colombaia, un progetto di riqualificazione urbana che restituisce alla città uno spazio pubblico rinnovato, pensato per accogliere persone di tutte le età e favorire la socialità. L’appuntamento è fissato per sabato 14 giugno alle ore 19 in via Gino Giacomini, nel cuore di San Marino.

Questa iniziativa è frutto di una collaborazione virtuosa tra la Segreteria di Stato per il Territorio, l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici Locali (AASLP) e la Giunta di Castello di Città, con il prezioso coinvolgimento delle realtà locali e della cittadinanza attiva. Il Giardino della Colombaia rappresenta un chiaro esempio di come la cura degli spazi pubblici possa contribuire a migliorare la qualità della vita e a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

La serata inaugurale sarà arricchita dalla performance del Serena Krall Duo, un concerto jazz che trasformerà il giardino in un luogo di emozione, musica e condivisione.

Interverranno alla cerimonia il Segretario di Stato per il Territorio, Matteo Ciacci, e il Capitano della Giunta del Castello di Città, Alberto Simoncini, sottolineando così l’importanza dell’iniziativa per il tessuto urbano e sociale della Repubblica.