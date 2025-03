San Marino. Salto ostacoli: al via il nuovo programma sportivo federale

Primo stage nel programma sportivo federale 2025 di salto ostacoli per le atlete della Federazione Ippica Sammarinese. Il percorso formativo si è aperto mercoledì 19 marzo, presso l’Horses Riviera Resort, sotto la guida dei membri della Commissione Tecnica Antonio Tabarini, Massimiliano Scarano e Tommaso Lonfernini, che hanno messo la propria competenza e professionalità, nonché il loro grande valore umano, a disposizione per la crescita delle atlete. Obiettivo della nuova dirigenza, infatti, è quello di formare atleti competitivi e vincenti. I binomi federali sono i seguenti: Tommaso Lonfernini su Tiffany Magic Due G, su Ibis de la Haie, su Viserion, su Seabreeze For Life, su Peritop, su Milord della Verdina, su Lord liberty go e su Areward, Nicole Conti su Jappeloup, Delia Colombini su Chasendro P, Martina Millina su Flair l’avenir, Anastasia Mancini su Sangria e su Mury Marais Z, Rebecca Rossi su Red A.M., Elisa Magnani su Patton, Roberta Giulietti su Kapt’n Jack Ph, Nina Bindi su Vantada Sesi, Mya Colombini su Charm, Nicole Tinazzi su QuickStar, Maria Comito su Carter, Giulia Comito su 175227 Alura Queen Bee e Anna Tinazzi su Pisellino.