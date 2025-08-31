San Marino. San Marino-Bosnia ed Erzegovina: info biglietteria e viabilità

Tra una settimana esatta la Nazionale di San Marino tornerà in campo per affrontare la Bosnia ed Erzegovina al San Marino Stadium (6 settembre, ore 20:45). Il quinto appuntamento dei Titani nelle Qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026 ha già fatto registrare il sold out nel settore ospiti, per il quale non sono dunque più disponibili biglietti per assistere all’incontro.
Nella Tribuna Nord riservata al pubblico locale, i tagliandi saranno disponibili esclusivamente per residenti in Italia e San Marino.L’acquisto potrà essere completato solamente presso i punti vendita Vivaticket, ma non sulla piattaforma online del distributore. Al momento dell’acquisto è richiesto un documento di identità, da esibire anche all’ingresso dei tornelli il giorno della partita. Il settore “Locali” è destinato ai soli cittadini sammarinesi e quest’unica tipologia di biglietti potrà essere acquistata presso la Segreteria Federale della FSGC in orari di ufficio.
INFORMAZIONI SULLA BIGLIETTERIA
|
CATEGORIA
|
PREZZO
|
C2, INTERO
|
€ 25,00 + diritti di prevendita
|
C2, RIDOTTO (Under 12)
|
€ 10,00 + diritti di prevendita
|
LOCALI, INTERO
|
€ 25,00-30,00
|
LOCALI, RIDOTTO (Under 12)
|
€ 10,00-15,00
I cancelli apriranno al pubblico alle ore 17:45 di sabato 6 settembre, mentre dal primo pomeriggio sarà in vigore il divieto di vendita di bevande alcoliche all’interno del San Marino Stadium e per un raggio di 500 metri all’esterno dell’impianto.
LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE
Resteranno chiusi al traffico veicolare con divieto di sosta e con rimozione forzata in caso di inosservanza, ad eccezione dei veicoli autorizzati dalla FSGC:
FSGC | Ufficio Stampa