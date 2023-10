San Marino. San Marino-Cina, udienza dalla Reggenza per i 35 anni dell’Associazione di Amicizia

L’Associazione di Amicizia San Marino-Cina nasce il 7 ottobre 1988, dalla necessità di approfondire la conoscenza della cultura e della realtà appartenente alla Repubblica Popolare Cinese e di instaurare rapporti di amicizia fra la stessa e la Repubblica di San Marino. Quest’anno giunge all’importante traguardo del suo 35° anniversario. La Presidente, Terenzi Barbara, prosegue le attività del padre, Gian Franco, scomparso improvvisamente tre anni fa, con l’obbiettivo di sviluppare le relazioni tra i due paesi e mantenerle vive con delle serie di iniziative e attività di vario genere per una reciproca conoscenza in campo culturale, scientifico, economico e sociale. Per questa ricorrenza, L’associazione è stata ricevuta in udienza dalla Reggenza venerdì 6 ottobre ed è stata organizzata una cena conviviale sabato, un’occasione di condivisione per festeggiare tra associati, amici e sostenitori. L’Associazione San Marino Cina grazie a varie collaborazioni in ambito culturale, ha organizzato in questi anni campus estivi in Cina per studenti sammarinesi, ha collaborato all’apertura di un Istituto Confucio a San Marino facendo conoscere maggiormente la lingua e la cultura cinese, ha organizzato eventi culturali e folcloristici, mostre di prodotti artigianali cinesi e spettacoli. Infine ha recentemente inaugurato un museo di arte e cultura cinese, nato dall’idea di raccogliere le testimonianze degli incontri, i cui oggetti sottolineano l’amicizia che lega le due realtà, e mostrano quanto sia variegata l’espressione culturale cinese, che da voce ad un territorio ampio e ricco di diverse identità.

