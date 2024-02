San Marino. Sara Ceccoli sul terzo gradino del podio al Torneo “Swirl & Twirl” di Udine

Al Pala Prexta di Udine si è svolto il Torneo Internazionale “Swirl & Twirl” per club di Ginnastica Ritmica, al quale ha partecipato anche la Federazione Sammarinese Ginnastica con la delegazione composta da Gioia Casali, Sara Ceccoli, Emma Fratti, Vittoria Magnani, Camilla Rossi e Matilde Tamagnini, accompagnate dal tecnico Erika Alimonti e dal giudice Lucia Castiglioni. Tra i quarantacinque club partecipanti provenienti da dodici paesi, le ginnaste biancazzurre si sono confrontate anche con diverse atlete di club blasonati italiani partecipanti all’imminente campionato di Serie A. La trasferta delle sammarinesi è stata impreziosita dal terzo posto di Sara Ceccoli, la più giovane tra le ginnaste del Titano, con il bronzo conquistato nel nastro. L’evento è stato un ulteriore banco di prova per rifinire gli esercizi in preparazione del Campionato di Serie B, previsto a metà febbraio con la prima prova a Chieti. Si dice soddisfatto il tecnico Erika Alimonti: “per il netto miglioramento a livello di esecuzione e la consapevolezza negli esercizi individuali da parte della squadra, che sta dimostrando di avvicinarsi sempre di più agli obiettivi prefissati. Sono felice anche per le posizioni nella classifica generale delle individualiste nelle varie categorie”.