San Marino. Satira. IL BOOMERANG … “Parla come magni”

Riceviamo e pubblichiamo

Gira sui social il lamento del “Salice Piangente”, il quale sparge lacrime di coccodrillo, per la predita di amici per ragioni politiche. In democrazia, se tu chiami in causa qualcuno è facile che ti risponda per le rime. Non è un reato, anzi. Ma a te non va giù, perché ti sei messo sotto sotto l’ombrello più grande e per ragioni ben note. Va tutto bene, però smettila di piangere lacrime di coccodrillo, perché San Marino è piccola e ci conosciamo tutti. E’ difficile dimostrare quello che non si è e non si è mai stati.

Piuttosto, invece di arrampicarti sugli specchi, non hai più l’età, e di scomodare Dante e Confucio, se ce la fai, esprimiti con parole tue. Per dirla alla romana: “Parla come magni!”