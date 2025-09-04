San Marino. Satira. IL DITO NELL’OCCHIO

– L’ultima geniale trovata del nostro Sovrano, Re Teo I, detto il Fotocopiatore. Per la questione del pedofilo lasciato a contatto con ragazzi e bambini, non solo durante il processo ma persino dopo la sentenza e la condanna, oggi il governo scenderà in piazza a protestare contro se stesso. Mai si era raggiunto un tale… acume!

– Il pugile suonato Beccari sembra deciso a tirare dritto verso la ratifica dell’Accordo di Associazione UE nel prossimo Consiglio, convinto forse di avere già in tasca il via libera dei Garanti. Geniale, davvero! Il tutto senza un’adeguata informazione sull’accordo, durante la fase di valutazione dei referendum e con un’intera popolazione contraria. Unici d’accordo i partiti per un boccone governativo. Come se non bastasse, si aggiunge all’avversione crescente che la gente nutre verso il governo. Dopo il Sovrano, ecco un altro “statista” di rilievo…

– Ma tanto, secondo lui, i sammarinesi non capiscono nulla. Così pensa di potersi permettere di tutto: sfidare i cittadini, tirar dritto, mostrare i muscoli, fare le cose in fretta e furia non per ben governare (difficile dopo Banuelos o la questione banche) ma per vincere! Per lui è la partita della vita, peccato che a rimetterci sarà il paese!

– Il primo ottobre incombe e di certo Beccari non vuole fare brutta figura davanti al Commissario europeo senza arrivare alla firma dell’Accordo! Proprio in mezzo ad una contestazione generale nei confronti del governo e della maggioranza mai vista prima che va dall’IGR, alla mala gestione del pedofilo, alla cittadinanza e non ultima alla totale avversione al contestatissimo e nebuloso Accordo di Associazione UE… un esempio di acume politico altissimo!