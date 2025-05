San Marino. Satira. IL DITO NELL’OCCHIO … ai sassi di Murata

– REPUBBLICA FUTURA (che noi chiamiamo REPUBBLICA FAKE) in piena battaglia dopo le fake news su Ciacci. Ora perdono tempo con i sassi di Murata con addirittura due interpellanze. Quante ne hanno fatte per la CRICCA, per il CIS, e per il l’enorme buco di ADESSO.SM?

– Dopo i sassi della suola elementare di Murata, tolti per impedire ai bambini di farsi male, si occuperanno anche delle frasche di Canepa!

– Singolare che per far perdere tempo alle Segreterie di Stato REPUBBLICA FUTURA faccia interpellanze per colpire le persone. Basterebbe fare molto meno e guardarsi in casa e vedere cosa hanno fatto sia Renzi che la Mularoni in passato.

– Enrico Lazzari da GIORNALESM ha sollecitato con forza l’istituzione di una Commissione d’inchiesta per indagare sulle responsabilità politiche legate alle azioni devastanti della cosiddetta CRICCA nel Governo di Adesso.SM. REPUBBLICA FUTURA sembrerebbe si sia opposta, sostenendo che un’iniziativa simile farebbe solo “perdere troppo tempo”.

– Anche GRANDONI, GUIDI e CONFUORTI sono d’accordo!