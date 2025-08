San Marino. SATIRA. Il dito nell’occhio al nostro sovrano europeista

– Il nostro sovrano, tra una fotocopia e l’altra, è diventato anche europeista e pro accordo (senza conoscerne una sola riga). Magari si farà spedire la laurea honoris causa!

– Teo I detto il fotocopiatore ha esternato, oltre al fatto che San Marino non ha più la sua sovranità, che dobbiamo farlo per i giovani! Complimenti fare un accordo di tale portata, farci riempire di leggi comunitarie, di lavoratori extracomunitari assunti nelle ditte europee che prenderanno i nostri appalti e solo per far fare l’Erasmus ai nostri giovani? Lo sa che si può fare un accordo specifico, come abbiamo fatto con la Svizzera poco fa, senza stravolgere il paese?

– Il nostro sovrano dall’alto della sua magnanimità ci dona sempre queste perle di saggezza e di buonumore. Magari farebbe meglio a studiare prima di dire castronerie. Ah è vero lui non studia, fa le fotocopie.