San Marino. SATIRA. IL DITO NELL’OCCHIO al nostro sovrano in visita reale presso i plessi scolastici

– Il nostro sovrano RE TEO I°, detto il fotocopiatore, in questi giorni ha fatto il giro delle scuole, al pari di altri sovrani come Re Carlo III d’Inghilterra.

– A Borgo Maggiore è andato a far visita alle pantegane che girano per la scuola; Ha detto che è stato molto istruttivo e non voleva mancare a questo spettacolo.

– Ai tecnici dell’Azienda, venuti per la derattizzazione, ha proposto di usare il toner delle fotocopiatrici come deterrente per i topi. Lui se ne intende di fotocopiatrici.

– Concluso il tour dei plessi scolastici, il Segretario Lonfernini lancia una proposta innovativa: una sua foto in posa istituzionale da appendere in ogni aula, proprio come accade in Italia con il Presidente Mattarella. La sua immagine, collocata in alto e ben visibile agli studenti, servirà a ricordare a tutti, anche alle giovani menti in formazione, chi tiene saldo il timone del potere e soprattutto chi regna nel paese.