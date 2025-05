San Marino. SATIRA. IL DITO NELL’OCCHIO … al nostro Sovrano Re Teo I°, detto il fotocopiatore

Sua Maestà, il nostro eccellentissimo sovrano Re Teo I, detto il Fotocopiatore, ha criticato il modo in cui Repubblica Futura ha scritto un emendamento. Ha detto che era scritto malissimo. I sammarinesi si sono meravigliati ed hanno detto: ”ora è anche capace di capire cosa c’è scritto negli emendamenti!”

– I sammarinesi, grati a Dio di avere un Sovrano anche capace di capire le leggi, chiedono un giorno di festa nazionale;

– Tutti i sudditi sammarinesi si sono stupiti nel vedere il nostro Regnante RE TEO I°, detto il fotocopiatore, destarsi improvvisamente dal torpore degli ultimi tempi. Non appena saputo che la Cecchetti si è dimessa dal suo gruppo consiliare, è scattato e ha inveito in maniera fuoriosa contro di lei. Solo dopo la sfuriata in Consiglio qualcuno, sottovoce, gli ha fatto notare che non era del suo partito, ovvero della DC.

– Singolare vedere il nostro sovrano RE TEO I° parlare e disporre del CFP, Centro Formazione Professionale, dimenticandosi che lui non ha lavorato un giorno in vita sua.