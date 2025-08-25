San Marino. Satira. IL DITO NELL’OCCHIO al pugile suonato

– Tante persone alla Festa dell’amicizia 2025 con tante foto delle presenze sbandierate nei vari comunicati stampa. Come mai non si è fatta una foto dei partecipanti al dibattito sull’Europa che ha visto tra i partecipanti Beccari e Renzi? Non è che non c’era nessuno? Forse la gente ha capito che l’Accordo di Associazione San Marino/UE è una fregatura? Ed è stanca di sentire le solite stupidaggini?

– In Europa conviene! Lo dice Beccari: ”Se aderiremo all’Accordo di Associazione UE succederanno cose straordinarie!” Non è che anche lui, al pari di Prodi, dirà che ”lavoreremo un giorno di meno guadagnando come se lavorassimo un giorno in più!”. Non è che anche stavolta Beccari non ci ha azzeccato? Ma ne azzecca una?

– Fantastico! Ha detto (oltre che siamo ignoranti) ”con l’accordo di associazione Amazon ci consegnerà i pacchi ed i sammarinesi con una sola cittadinanza potranno aprire i conti correnti in Italia.” Solo che i pacchi Amazon già arrivano a San Marino ed i sammarinesi con una sola cittadinanza possono già aprire un conto corrente in Italia. … un genio! …

– Saranno contenti i negozianti sammarinesi e le banche del Titano di avere dalla loro parte un pugile suonato come il nostro Segretario agli Esteri!