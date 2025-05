San Marino. Satira. IL DITO NELL’OCCHIO … del giovedì

– S.E. Marino Grandoni, dopo essere stato visto in tribunale l’altro giorno probabilmente in cerca di Buriani e non averlo trovato, ci dicono sia stato visto nella sede dell’Informazione (ci vuole poco sta al piano superiore degli uffici al Poliedro!). Anche li non ha trovato Buriani.

– Alla conferenza stampa della costituzione della coalizione Libera, Psd e Ps c’era anche chi frequentava spesso l’ufficio di Buriani. Ha fatto tardi perchè dicono fosse passato, stavolta, per Valdragone!

– Alla conferenza stampa di ieri clima di festa, non c’era Renzi!