San Marino. Satira. Il Dito nell’occhio del giovedì … in trasferta in Romania.

– Si legge solo su San Marino Rtv di una trasferta in gran completo per la direzione Dc in Romania, a Bucarest. Il radar elettorale di Venturini ha avvistato qualche nuovo sammarinese che potrebbe votare!

– La presenza di alcuni nuovi sammarinesi in Romania viene confermata dal Segretario Berti che diligentemente ha già la lista e gli indirizzi;

– Valutata l’idea di fare un brindisi direttamente on site e sempre lontano dal Titano. Mancini e la Bronzetti sono d’accordo purché si faccia tutto per bene, come una volta … quando si stava bene.

– Interessato a questi nuovi sammarinesi anche il Segretario per una Voce per San Marino, Pedini Amati. Inviato in avanscoperta Al Bano.

– Caccia ai nuovi sammarinesi, e quindi all’ultimo voto. Dopo tracce di qualche antenato sammarinese nel paleolitico in Romania, Buglino, anche lui in trasferta in Romania, è pronto per fotocopiare le locandine da distribuire per informare questi nuovi preziosissimi sammarinesi di lunga data.

– Il Teo nazionale invece sta cercando di imparare, a fatica, il rumeno … clamorosamente non riuscendoci. Ha detto: ”Se fossero state bollette non ci sarebbero stati problemi”.