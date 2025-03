San Marino. Satira. IL DITO NELL’OCCHIO … del giovedì (tra mancate partecipazioni e strategie vincenti)

– Convegno ”Problema casa a San Marino, una serata pubblica per discutere sui dati e sulle soluzioni” organizzato da Libertas. Erano talmente pochi che al massimo potevano discutere di un monolocale;

– La mancata partecipazione dei cittadini agli incontri pubblici pare sia un problema anche di Repubblica Futura, che con riprese mirate a campo stretto hanno mascherato l’assenza di pubblico ai loro eventi. Compenseranno con la spettacolare presenza di Renzino, che sinceramente buca lo schermo con le sue simpatiche bretelle, e del Nobbel Zafferano, fulgido esempio di persona con idee mirabolanti;

– L’ultima eccezionale idea del Nobbel Zafferano l’ha presentata ieri: mettere le tasse ai proprietari di immobili che lasciano sfitte le loro proprietà. Una cosa molto popolare tra i sammarinesi, i quali molti hanno diverse proprietà, e foriera di grandi risultati elettorali … indubbiamente.

– Eccezionale l’idea di utilizzare come testimonial una R4 rossa, simile a quella di Via Caetani, che ricorda l’assassinio di Moro. Hanno strateghi della comunicazione dal gusto macabro a Valdragone. D’altronde, hanno in lista anche Berardi che pare sia un ex BancaCis, ovvero la banca di Grandoni e Guidi, opzione fondamentale e gradita per essere presi in considerazione in RF.

– Scoop nelle liste elettorali: mancano Bindi, Valentini e pochi altri che pare non avessero detto nulla di una loro volontà di non ricandidarsi. Rimangono, invece, quelle decine di persone che avevano più volte dichiarato di non volersi ricandidare.

– Guerra di leadership all’interno di Repubblica Futura tra Mariangela Mularoni e Renzino: la tensione è altissima. Che emozione e pathos! Il primo round si terrà domani sera al Baccanera, un locale con pochi tavoli… almeno non ci sarà il problema della scarsa affluenza.