San Marino. Satira. Il Dito nell’occhio … del mercoledì

– IL SEGRETARIO DELLE BOLLETTE TEO LONFERNINI, tanto per cambiare, è arrabbiato. Dopo aver tirato fuori sedicenti ”intrighi di gruppi economici occulti e deviati che vogliono rilevare l’AASS”, ora vedendo il suo post su Facebook ce l’ha con i ”Matusalemme” e domani ce l’avrà con Topolino..

– Dopo aver visto le ultime esternazioni si sente dall’ufficio legale di famiglia un rumore sinistro. E’ la fotocopiatrice che urla: ‘‘Teo torna da me, eri tanto bravo a fare … le fotocopie di famiglia!”

– Dopo essere riuscito finalmente a capire come si fanno le fotocopie fronte-retro, il SEGRETARIO DI STATO ALLE BOLLETTE sta cercando di capire, peraltro senza riuscirci, come funziona la fatturazione delle fatture del gas metano dell’AASS. Impresa impossibile anche per lui!

– Nel programma elettorale di Teo c’è un riferimento all’occupazione: ”Continueremo la lotta alla disoccupazione! … dei frontalieri!”