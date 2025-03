San Marino. SATIRA. Il dito nell’occhio del nostro sovrano Re Teo I°. Dopo le bollette, per la settimana corta ci pensa lui: AIUTO!

– Re Teo I° ha dichiarato a Rtv che non permetterà ai sudditi più piccoli l’entrata a scuola con il telefonino. ”Solo fotocopiatrici tascabili” pare abbia detto;

– Innovativo Re Teo I°. Per ora non si farà la settimana corta per le scuole, ma il sabato si dovrà andare sul Pianello a rendere omaggio al nostro sovrano;

– Re Teo I° dice, che la questione della settimana corta deve essere studiata in maniera molto approfondita. Visto l’approfondimento fatto lo scorso anno con le bollette sicuramente avrà idee eccezionali.