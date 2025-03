San Marino. Satira. IL DITO NELL’OCCHIO … del sabato

– L’UDS critica la satira di GiornaleSM sulla vignetta Mariangela/Antonella. Perchè è donna? Quindi la satira per gli uomini va bene e per le donne no?

– La satira non dovrebbe deridere il potere ed i politici? Non a San Marino. Prima LA CRICCA vorrebbe guardare a chi la si fa.

– Pieno di approvazione tra i cittadini per la satira pungente di GiornaleSM. Repubblica Futura è contenta.

– Repubblica Futura è in forte difficoltà con GiornaleSM. Strano non si capiva.

– Agitazione nella redazione dell’Informazione. Grandoni è già sceso al piano di sotto.

– Metteranno in campo altre eccezionali idee del Nobbel Zafferano per arginare la satira.