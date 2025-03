San Marino. Satira. IL DITO NELL’OCCHIO … del sabato

– L’ultimo incontro di Demos a Murata è finito in parità: 14 candidati e 14 spettatori contati. Un successo!

– Demos è entusiasta: ”abbiamo superato, in termini di presenze, quelle degli incontri di Repubblica Futura!”

– Invidiosa Motus. Ha detto che la prossima volta porterà nei suoi incontri qualche amico di Codicè per far numero. Visto la folta presenza degli stessi come candidati in molti partiti, non sarà un problema portarne altri agli incontri come spettatori. Tanto per Motus basta far numero.

– Daniele Guidi dalle Bahamas, mentre si gusta un cocktail pagato dai contribuenti, acconsente e da il suo benestare.

– Codicè è pronto per un nuovo bonifico.