San Marino. Sciopero Generale del 15 dicembre: all’ISS garantiti tutti i servizi essenziali e le urgenze 

In occasione dello sciopero generale indetto dalle Organizzazioni Sindacali per la giornata di domani, venerdì 15 dicembre, l’Istituto per la Sicurezza Sociale, in ottemperanza al decreto legge 110/2012, rende noto che tutti i servizi essenziali e urgenti saranno garantiti.

Si rappresenta inoltre che anche la maggioranza dei servizi e prestazioni non urgenti, comprese alcune attività programmate, anche dei servizi amministrativi, saranno regolarmente fruibili.

Potranno tuttavia verificarsi alcuni rinvii o ritardi in alcune delle attività che non risultano tra quelle essenziali.

Si ricorda infine, che le Farmacie effettueranno orario regolare e che comunque è sempre garantita l’apertura sulle 24 ore della farmacia di Cailungo all’interno dell’Ospedale e l’Unità Farmaci Antiblastici per i cicli di chemioterapia.

Ufficio stampa, 14 dicembre 2023