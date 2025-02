San Marino. “Sdraiati a Guardar le Stelle” – Quarta edizione, domenica 11 agosto 2024

La Giunta di Castello di Serravalle, con la partnership di Simoncini Montaggi, è lieta di invitare la cittadinanza a partecipare all’ evento “Sdraiati a Guardar le Stelle”, nella sua quarta edizione, che si terrà Domenica 11 Agosto 2024 dalle ore 18:00presso il parco Laiala in via Sant’Andrea, Serravalle Repubblica di San Marino.

La particolarità di quest’anno è l’iniziativa “vestiti di bianco e lancia l’hashtag #sdraiatiaguardarlestelle”. Chi la seguirà, verrà omaggiato con un piccolo pensiero.

L’evento vuole essere un momento di incontro ma, allo stesso tempo, anche una campagna di sensibilizzazione all’inquinamento luminoso a cui oggi, purtroppo, siamo ormai abituati e non sappiamo più cogliere l’attimo per goderci il nostro cielo stellato completamente al buio, infatti durante la serata verranno spente tutte le luci del parco e delle vie adiacenti in modo da permettere una visuale migliore per ammirare le stelle.

A partire dalle 18:00 si apriranno i mercatini e ci saranno i giochi per famiglie con l’animazione a cura di Capitan Uncino (Mauro Granaroli) e Spugna (Diego Ercolani) con la sua ciurma (Mauro volontari dell’associazione Voci – volontari civici nei castelli) insieme a Serravalle Football Accademy, infine è l’ora giusta per godersi fantastici aperitivi!

Dalle 19:00 in poi ci sarà la fantastica opportunità di godersi un meraviglioso pic nic grazie alla partecipazione dei Food Truck quali 02, il chiosco, La Maison de la Patisserie.

Dalle 20:30 invece la serata si arricchirà con tutta la parte artistica e stellare con letture per bambini dall’isola che non c’è presso la Bibliobaita a cura di Peter e Wendy (Michele Clementi e Silvia Ferrari),

musica sulle note del flauto traverso e chitarra con il duo Michel Partigiani e Francesco Bellarosa, poesie storie e pillole di amarcord a cura di Mauro Granaroli, infine alle ore 22:00 partirà l’osservazione del cielo con nozioni astronomiche a cura dell’associazione astrofili pesaresi con magico sottofondo musicale, dove sarà permesso di osservare da più vicino le stelle e i pianeti nel cielo notturno grazie l’ausilio del telescopio sia per grandi che per i più piccini.

In caso di pioggia l’evento sarà annullato, per informazioni potete chiamare il numero 335-7345340 per rimanere aggiornati seguite la pagina Facebook ufficiale: Giunta di Castello di Serravalle, siete quindi tutti invitati a partecipare a questa serata stellare.

Comunicato stampa