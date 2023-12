San Marino. Sds Beccari a La Serenissima: “Ratifica accordo Ue potrebbe avvenire prima delle elezioni europee. Elezioni maggio-giugno”

Dopo la conferenza stampa presso Palazzo Berlaymont a Bruxelles nel corso della quale e? stata annunciata la chiusura dei negoziati per l’Accordo di associazione all’Unione europea per la Repubblica di San Marino, si viaggia ormai spediti e senza tentennamenti verso la storica firma. Una occasione per fare il punto della situazione con il Segretario agli Esteri, Luca Beccari.

Segretario Beccari, soddisfazione per il raggiungimento di questo traguardo?

“La soddisfazione per il raggiungimento di un accordo di portata storica come quello di associazione all’Unione europea e? grande, non lo nascondo. Arriva dopo quattro anni non semplici in cui, a questo importantissimo dossier, si sono sovrapposte anche tante emergenze e altri non menoimportanti obiettivi di politica estera. Le fasi conclusive del negoziato sono avvenute proprio durante la visita di Stato del Presidente Sergio Mattarella che ha rappresentato la vicinanza e il supporto dell’Italia a San Marino. Gli sforzi sono stati ampiamente ripagati dai risultati. Non solo oggi siamo piu? vicini alla famiglia Europa, per citare le parole del Vice Presidente Esecutivo S?efc?ovic?, le nostre relazioni con l’Italia sono rinsaldate e rafforzate”.

(…) David Oddone