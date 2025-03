San Marino. Sds Beccari sull’accordo di associazione UE: ”la ratifica non sarà prima del secondo semestre 2024”

Luca Beccari, Sds Affari Esteri, replica

(…) Per quanto riguarda il tema della tempistica, io spero nel Consiglio della settimana prossima di potervi dare qualche informazione in più sull’iter di firma e ratifica, posso già dirvi che la ratifica non sarà prima del secondo semestre 2024, dobbiamo orientarci sulla ratifica che avverrà da settembre in avanti. Per quanto ci riguarda, i documenti sono già pubblicabili. Sono due, uno avuto in Consiglio, però aggiornato, ed è già pubblicabile e sarà presto sul sito della Segreteria.(…)