San Marino. SdS Finanze e Bilancio. Convegno bilaterale Italia-San Marino sul tema delle normative e politiche anti-riciclaggio

La Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio e l’Ambasciata d’Italia in San Marino, ospitano, il 20 marzo, al Teatro Titano un Convegno bilaterale Italia-San Marino sul tema delle normative e politiche anti riciclaggio. Con il supporto di autorevoli relatori provenienti da Banca Centrale della Repubblica di San Marino, Ministero delle Finanze Italiano, Commissione Europea, Banca d’Italia e Guardia di Finanza, lo scopo del Convegno sarà di offrire una panoramica del quadro normativo in essere nei due Paesi, e fra i due Paesi, in materia di antiriciclaggio, focalizzando l’attenzione sulla natura dinamica delle sfide e sulle prospettive di collaborazione, sia sul piano normativo che su quello operativo.

Il tutto, sullo sfondo della normativa europea e delle opportunità che lo sviluppo e il costante mutamento delle tecnologie comportano e della necessità, pertanto, di un coordinamento efficace, interno ed internazionale, tra Autorità di controllo. L’evoluzione del settore finanziario, con l’introduzione di nuovi strumenti digitali e crypto-asset, richiede poi un costante adeguamento delle misure di vigilanza e una sempre maggior integrazione normativa e delle migliori pratiche in essere. Un processo che fra Italia e San Marino non potrà che essere ulteriormente approfondito nel quadro dell’Accordo di Associazione della Repubblica di San Marino con l’Unione europea.

San Marino, 19 marzo 2025/1724 d.F.R.

La Segreteria di Stato Finanze e Bilancio