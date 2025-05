San Marino. SdS Giustizia. Prevenire è proteggere: il Segretario Canti in Consiglio Grande e Generale contro le truffe telefoniche

Rimane alta l’attenzione sul fenomeno delle truffe telefoniche nella Repubblica. Il Segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti, è intervenuto in Consiglio Grande e Generale per rispondere all’interrogazione presentata da Tomaso Rossini e Luca Lazzari (PSD), illustrando i dati aggiornati delle forze dell’ordine.

Le indagini in corso non escludono l’ipotesi di fuga o vendita di dati personali. Il Garante per la protezione dei dati segnala come causa principale la condivisione inconsapevole di dati da parte dei cittadini (nome, email, telefono), spesso inseriti online con il proprio consenso.