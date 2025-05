San Marino. SdS Industria sulla vittoria in Turchia, a Kemer, della squadra Nazionale di Bocce al Campionato Mondiale

“È con immenso orgoglio che apprendiamo e celebriamo le due straordinarie vittorie della nostra squadra nazionale di bocce al Campionato Mondiale tenutosi a Kemer, in Turchia. Stella Paoletti e Jacopo Frisoni, con il loro impegno, dedizione e talento straordinario, hanno raggiunto questo importante traguardo, frutto di anni di allenamento e passione per uno sport profondamente radicato nella nostra cultura.

Questo successo non solo onora il nostro Paese a livello internazionale, ma serve anche da ispirazione per le nuove generazioni. Il Segretario di Stato Rossano Fabbri, a nome dell’intero Esecutivo, si rallegra per questo storico risultato che dimostra come l’impegno costante conduca al successo.

Esprimiamo i nostri più sentiti ringraziamenti e vive congratulazioni a tutti i giocatori, allo staff tecnico e a tutti coloro che hanno sostenuto la squadra.”