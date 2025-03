San Marino. SdS Turismo: Calici di Bolle e Torneo della Libertà 

Due entusiasmanti iniziative nel Centro Storico di San Marino per il primo weekend di giugno

San Marino, 31 maggio 2024 – Sono stati presentati oggi, nel corso della conferenza stampa presso la Segreteria di Stato per il Turismo, gli eventi Calici di Bolle e Torneo della Libertà; hanno preso parte il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, Danilo Forcellini e Daniel Francesconi per San Marino Food Events, Luciano Zanotti e Andrea Filipucci della Cerna dei Lunghi Archi.

Così il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati: “Con grande piacere accoglieremo a San Marino gli arcieri che verranno a sfidarsi per il Torneo della Libertà. Il nostro Centro Storico Patrimonio dell’Umanità UNESCO e la nostra Cava dei Balestrieri sono teatro ideale per eventi di rievocazione storica. Grazie dunque ai Lunghi Archi di San Marino e a tutte le compagnie che raggiungeranno San Marino per animare questi due giorni con i loro abiti, i loro tamburi e dando sfoggio delle loro grandi qualità di arcieri. Contemporaneamente permettetemi di ringraziare gli organizzatori di Calici di Bolle che, puntando sull’attrattività dell’enogastronomia ormai da alcuni anni organizzano questo appuntamento. Quello che ci aspetta sarà senza dubbio un week end unico di grande afflusso turistico, ancora una volta vedrete quanti visitatori è capace di attrarre la nostra Repubblica“.

Calici di Bolle

Il weekend del 31 maggio, 1 e 2 giugno, il suggestivo Centro Storico di San Marino si trasformerà nuovamente in un paradiso enogastronomico per la settima edizione di “Calici di Bolle”. L’evento, ormai diventato un appuntamento fisso e atteso da tutti, animerà Via Eugippo con una straordinaria selezione di cantine, proposte di street food e performance musicali dal vivo.

Oggi, venerdì 31 maggio, la serata inizierà alle ore 18:00 mentre sabato e domenica gli stand saranno già aperti dalle ore 11:00, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi in un’atmosfera unica, caratterizzata da un’affascinante location, da eccellenti vini e cibi e dalla musica coinvolgente che farà da colonna sonora a questo evento imperdibile.

La manifestazione è ad ingresso libero ed è organizzata da San Marino Food Events con il Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo.



Il Torneo della Libertà

Torna il prossimo 2 giugno, nella Repubblica di San Marino, il “Torneo della Libertà, Campionato Italiano assoluto di tiro con l’arco storico”. La competizione, organizzata dalla Cerna dei Lunghi Archi di San Marino, riunirà sul Titano gli arcieri di tutte le Federazioni, le Leghe e le Associazioni italiane ed assegnerà i premi di categoria e, in una sfida finale fra tutti i vincitori, l’ormai celebre Collare di San Marino.

L’evento si aprirà sabato 1° giugno con una serata conviviale, aperta a tutti, accompagnata da musica celtica alla Cava dei Balestrieri mentre la gara prenderà il via alle 9.30 di domenica 2 giugno e si chiuderà attorno alle 14.30. Alle 10 in Cava dei Balestrieri il via della “Giostra dei Tamburi”. Alle 16 la Cava dei Balestrieri ospiterà la finale che assegnerà il Collare di San Marino e designerà il “Campione dei Campioni dell’Arco Storico”.

L’iniziativa riscuote da anni ampia partecipazione ed assume, in questo 2024, un valore ancora più alto e simbolico in quanto consentirà la partecipazione, alla stessa gara, agli atleti tesserati in tutte le Federazioni, le Leghe e le Associazioni italiane che praticano la disciplina del tiro con l’arco storico.

La competizione storica in costume medioevale organizzata nella Repubblica di San Marino dalla Cerna dei Lunghi Archi ormai da oltre 10 anni beneficia del Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e della Segreteria di Stato per lo Sport oltre che di quello della Federazione Sammarinese Tiro con l’Arco.

