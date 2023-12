San Marino. SdS Turismo: Il Natale delle Meraviglie si conferma evento da record

Il Segretario di Stato Pedini Amati presenta i dati delle prime settimane, lancia il Capodanno e rilancia l’idea del Treno Bianco Azzurro

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati è intervenuto oggi in Conferenza Stampa per presentare i dati della prima parte de Il Natale delle Meraviglie, nello specifico quelli, record, del week end dell’Immacolata. Poi, nell’occasione, ha annunciato l’iniziativa legata al Capodanno ed è tornato sul progetto del Treno Bianco Azzurro che sta attirando centinaia di persone nelle giornate in cui viene rimessa in funzionamento la Elettromotrice recuperata dall’Associazione ATBA.

I dati dell’affluenza turistica estiva sono stati, per lunghi periodi, i migliori degli ultimi 10 anni e i dati del week end dell’Immacolata ha confermato questo trend facendo riscontrare un’affluenza record con oltre 2700 presenze alberghiere sui 3 giorni (8 dicembre + sabato e domenica) contro le 2205 del 2022 e le 1452 del 2021. In totale i turisti che hanno raggiunto San Marino “su gomma” sono 25.382 contro i 22.824 del 2022 e i 19.650 del 2021. Oltre 1.000 passaggi in più al giorno della funivia rispetto al 2022.

Attrazione principale per chi decide di trascorrere alcuni giorni sul Titano è Il Natale delle Meraviglie, evento ormai consolidato che offre attrazioni per adulti, bambini, famiglie e giovani e che ogni anno accoglie centinaia di migliaia di turisti. Particolarmente alta l’attenzione dei media sull’evento con le telecamere di “Una gita fuori porta” e “Bella Italia” che hanno dedicato servizi speciali alla manifestazione.

Gli ottimi risultati del Ponte dell’Immacolata (oltre 420 biglietti venduti) hanno spinto NexTime Eventi, organizzatore de Il Natale delle Meraviglie a replicare il Family Show “La casa del cioccolato” che tornerà dunque il prossimo 16 dicembre alle 18 quando, alle 17, inaugurerà anche un’altra attrazione: la Casa dei Cuori dolci. La Casa dei Cuori dolci è un’installazione di luci che si anima e che sarà sede di alcuni show, sarà posizionata in Piazza della Libertà.

Particolarmente attrattivo anche il programma del Capodanno, una festa completamente gratuita su Piazzale Lo Stradone con la musica di LoryG Dj, le imitazioni di Antonio Mezzancella, un comic show, band, performer e lo spettacolo degli Showzer.

Apprezzatissima la riapertura del tratto di ferrovia che ha consentito di rimettere in movimento l’elettromotrice restaurata e recuperata dall’Associazione Treno Biancoazzurro. Oltre 200 persone hanno scelto di fare un salto indietro nel tempo viaggiando per le poche centinaia di metri di binari attualmente utilizzabili. Il progetto di allungamento del tratto ferroviario resta al centro delle iniziative della Segreteria di Stato per il Turismo che punta a farne un’attrazione turistica unica in Italia.

Restano aperte e visitabili due mostre che hanno sede proprio all’interno della Segreteria di Stato per il Turismo “I Limiti Sconfinati tra Spazio e Materia” dell’eclettico artista contemporaneo Mirco Dellapasqua e “Presepi dal Mondo” con l’esposizione di oltre 50 presepi provenienti da ogni angolo della terra.

San Marino, 13 dicembre 2023/1723 d.F.R.

