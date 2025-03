San Marino. Sds Ugolini: “Rispondere in tempi rapidi a emergenze che riguardano donne e minori” (L’intervista di David Oddone)

Intervista al Segretario Massimo Andrea Ugolini, uno che in questi anni ha parlato poco, ma ha contribuito in maniera importante a “ricostruire” la Giustizia, a cominciare dal supporto al Dirigente Giovanni Canzio, il quale ha saputo finalmente ridare al Tribunale quell’autorevolezza di cui aveva grandissimi necessità.

Segretario Ugolini, il Governo è andato avanti dopo la fuoriuscita di Rete principalmente per l’Accordo di Associazione. Qualcuno sostiene che politicamente avreste dovuto andare al voto subito. Pentiti della scelta?

“L’accordo di Associazione all’Unione Europea è certamente un passaggio fondamentale per il nostro Paese. Sono convinto che da un eventuale accordo il nostro sistema, ed in particolare l’economia, potrebbe trarre molti benefici e nuove opportunità. In più di una occasione, abbiamo dovuto adeguare la normativa interna a quella comunitaria, senza tuttavia poter cogliere appieno i vantaggi offerti dal mercato unico europeo. Rischiare di vanificare il lavoro portato avanti dal Segretario Beccari e dai governi precedenti, sarebbe un gesto politico irresponsabile. Quindi per rispondere alla sua domanda, non sono assolutamente pentito della scelta”.

Però sono stati mesi non proprio fortunati, per usare un eufemismo. Le associazioni sindacali minacciano lo sciopero in occasione della finanziaria, sostenendo che mancano totalmente gli interventi necessari per supportare le fasce più deboli della società e per tutelare i redditi dei lavoratori e dei pensionati dal caro-vita. Che ne pensa?

“La posizione delle associazioni sindacali è abbastanza inaspettata, considerato che in questi anni abbiamo prestato molta attenzione alle situazioni di maggiore difficoltà. Sono stati fatti diversi interventi per rafforzare le misure a sostegno dei nuclei familiari attraverso l’istituzione del reddito minimo familiare, penso ad esempio alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità dei nuclei familiari e degli operatori economici e alle moratorie dei mutui nel periodo Covid oltre alla possibilità di dilazionare il pagamento delle utenze nella fase di emergenza energetica. Diversi contratti di lavoro sono stati rinnovati, altri sono in dirittura di arrivo come ad esempio quello della pubblica amministrazione. Questi interventi aiuteranno le famiglie a recuperare, in parte, il potere di acquisto perso. Per quanto riguarda i beni di prima necessità, il governo ha già messo in campo politiche di aumento delle scontistiche Smac. Questi sono solo alcuni interventi che il Governo ha posto in essere, ma siamo certamente disponibili al confronto per valutare nuove proposte. Ricordiamoci, inoltre, che questo governo e questa maggioranza, nonostante le emergenze finanziare, non ha aumentato minimamente la pressione fiscale e nemmeno introdotto nuove tasse”.

In tema di Giustizia è stato fatto tanto in questi anni. Cosa si aspetta di portare a termine in questi ultimi mesi?

“Si partirà con il processo telematico amministrativo nel mese di gennaio e verranno messe a diposizione degli operatori competenti la consultazione digitale dei fascicoli amministrativi, civili e penali. Un passo in avanti importante verso l’innovazione tecnologica della giustizia sammarinese. Dal punto di vista normativo siamo al lavoro per completare l’iter legislativo del progetto di legge in materia di durata ragionevole del processo ed equa riparazione ed il progetto di legge sui crimini informatici. Infine, si è posta molta attenzione circa il lavoro dell’Autorità Giudiziaria con i Servizi di tutela sociale dell’Istituto di Sicurezza Sociale, al fine di rispondere al meglio ed in tempi rapidi a quei casi di difficoltà ed emergenza che riguardano donne e minori”.

Le forze di opposizione vi stanno accusando di essere già in campagna elettorale annunciando mirabolanti progetti che non verranno realizzati come l’aeroporto a Torraccia ed il nuovo trenino. Soliti “spot”?

“Ci sono delle infrastrutture prioritarie che abbiamo identificato all’interno dell’Aula parlamentare. Penso certamente alla nuova struttura ospedaliera, oppure ad un polo museale che possa rappresentare un elemento di valorizzazione del nostro patrimonio culturale e turistico. Trovare delle forme di finanziamento a tassi di interesse particolarmente vantaggiosi, è pur sempre un elemento positivo per il nostro Paese. Per quanto riguarda l’avio-superficie di Torraccia, gli stanziamenti ed il progetto in essere riguardano la sola messa in sicurezza della pista. Nessun progetto faraonico è stato approvato dal Congresso di Stato”.

Il 2024 sarà l’anno delle elezioni. Come vede questo finale di legislatura? Secondo il Consiglio centrale Dc la Legge Finanziaria e l’Accordo di Associazione avranno un peso determinante sulle future alleanze. E’ così?

“I due passaggi politici cruciali sono certamente l’Accordo di Associazione all’Unione Europea e la Legge di Bilancio. Su questi temi si vedrà quali forze politiche hanno la stessa visione di futuro. Questa maggioranza però, al netto del messaggio che qualcuno vuole fare passare, ha dimostrato nei fatti come abbia cambiato il Paese. I rapporti del Fondo Monetario Internazionale e gli Organismi del Consiglio d’Europa hanno certificato la bontà del lavoro svolto e delle riforme approvate nel corso della legislatura. Questa compagine politica ha saputo dare stabilità ai conti pubblici, il settore bancario e finanziario ha ripreso a crescere, l’industria e l’occupazione mostrano indicatori di crescita al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Credo che dalla maggioranza presente oggi in Consiglio occorra ripartire per affrontare le sfide che attendono San Marino nei prossimi anni, poi come sempre spetterà alla cittadinanza l’ultima parola”.

David Oddone

(La Serenissima)