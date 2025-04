San Marino. Secondo appuntamento con cafè filosofico: venerdì 25 Aprile, ore 18.30, ex Tiro a Volo

Libertà e Natura: il secondo cafè filosofico organizzato con la Giunta di Castello di Citta e incentrato su questo tema cardine della filosofia, dai grandi pensatori come Spinoza alla nascita dei movimenti ambientalisti. Nella settimana dedicata alla giornata della Terra, avremo come ospite Roberto Pazzaglia che ci parlerà della sua avventura come metafora dell’eterno e indissolubile rapporto tra essere umano e Natura. Riflessioni di filosofia con Errico Mazza ed escursioni nel campo della scienza con Davide Forcellini. Vi aspettiamo Venerdì 25 Aprile, ore 18.30, ex Tiro a Volo.