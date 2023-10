San Marino. Secondo concerto del XIII. Maskfest 2023 – Festival Internazionale di Nuova Musica della Repubblica di San Marino. Mercoledì 4 ottobre ore 17.30, Teatro Titano

Mercoledì 4 ottobre alle ore 17.30 presso il Teatro Titano (piazza Sant’Agata, Città di San Marino), Roberto Imperatrice (classe 1995) tiene il recital pianistico “Neoclassico e nuove scritture”. Secondo concerto del XIII. Maskfest 2023 – Festival Internazionale di Nuova Musica della Repubblica di San Marino, il programma ha per protagonisti tre brani di musica contemporanea, una grande Sonata russa di stampo neoclassico e una selezione di brani lisztiani mutuati dal ciclo Armonie poetiche e religiose.

I brani di recente scrittura realizzati da Massimo Gianfreda, già docente di composizione al Conservatorio di Bari, e Alessandro Ciracì, suo giovane allievo, riflettono una ricerca tematica ed espressiva comune. Del primo vengono eseguiti “Lotem” (1993), libera invenzione dal carattere ondivago e fluttuante, e “Intrecci” (2018), in cui un’unica idea generatrice dà forma a strutture che “si intrecciano” continuamente; del secondo, “Trypticum” (2022) riprende il tema descrittivo del Giardino delle Delizie ispirato dall’omonima opera di Hieronymus Bosch. Entrambi, pur conservando una propria individualità compositiva, rivelano una chiara sintonia di propositi estetici. A tali lavori è affiancata, per analogia di intenzioni espressive, la “Sonata n.6 op.82” di Sergej Prokofiev – la prima delle “tre sonate di guerra” – scritta in quattro movimenti: qui, lo schema formale della sonata classica viene restituito attraverso la lente di contenuti del tutto nuovi e moderni, pur mantenendo il legame con la forma tradizionale. Lavoro di grande mole e di ampio respiro, esso rivela una molteplicità di caratteri musicali che oscillano costantemente tra un tagliente sarcasmo e una scanzonata malinconia. Come un’introduzione poetica, i brani di Franz Liszt tratti dalle “Armonie poetiche e religiose” cercano e rimarcano anch’essi, pur in un diverso contesto stilistico, l’arditezza della “nuova scrittura” rispetto alla organicità compositiva delle forme romantiche tradizionali.

Il Maskfest 2023 è Patrocinato dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura della Repubblica di San Marino, dall’Ambasciata D’Italia a San Marino, con la collaborazione e il sostegno dell’Università del Michigan, dell’Istituto Confucio di San Marino, dell’Istituto Musicale Sammarinese, della Fondazione Istituto Liszt di Bologna, del Centro Artistico Musicale Caelium, S.U.M.S. Società Unione Mutuo Soccorso Repubblica di San Marino, Giochi del Titano, Carlo Biagioli srl, del Festival Internazionale Forfest di Kromeriz.

Roberto Imperatrice, allievo di Pasquale Iannone, è diplomato con lode in Pianoforte, laureato con lode in Filosofia e, attualmente, è laureando magistrale in Musicologia presso l’Università di Bologna. Ha seguito i corsi annuali di perfezionamento pianistico dell’Accademia Musicale Pescarese e ha frequentato masterclasses con R. Cappello, V. De Filpo, E. Pace, M. Marvulli, R. O’ Hora. All’età di 14 anni riceve la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica “Giorgio Napolitano” per meriti artistici. È stato premiato in diversi concorsi nazionali e internazionali tra i quali spiccano il “P. Iadeluca” International Piano Competition 2018, il Premio Nazionale della Arti 2017, l’International Piano Award 2017 di Cava de’ Tirreni, il Concorso Musicale Internazionale “Antonio Salieri” di Legnago. Ha suonato da solista in Cina, Russia, Portogallo e in vari prestigiosi contesti italiani quali: il Festival dei Due Mondi di Spoleto, il Francavilla Music Festival, il Festival Le Corti dell’Arte di Cava de’ Tirreni, il Talent Music Summer Festival di Brescia, l’Estate Musicale Mantovana, per citarne alcuni. A 21 anni ha debuttato al Beethoven Piano Festival con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “N. Piccinni” di Bari eseguendo il Concerto n.5 op.73 “Imperatore” di Beethoven e prendendo parte all’integrale delle Sonate per pianoforte del compositore tedesco. Abilitato all’insegnamento del pianoforte, è attualmente docente di pianoforte presso la Scuola Musicale Comunale di Francavilla Fontana.

Il concerto è a entrata libera fino ad esaurimento posti e a fine concerto sarà possibile incontrare Roberto Imperatrice con un buon calice presso La Cantinetta dello Stradone. Per informazioni scrivere a [email protected]