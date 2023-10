San Marino. Secondo e ultimo giorno di San Marino Aerospace al Multieventi

Il Colonnello Villadei si appresta a volare sulla Stazione Spaziale Internazionale, per la sua prima missione nello spazio

L’astronauta Villadei incontra gli studenti al San Marino Stadium. Continuano i panel e gli incontri sulla space economy. Al San Marino Aerospace oggi si parla delle novità dallo spazio, delle nuove tecnologie, di sostenibilità e intelligenza artificiale. Tematiche che sembrano rimandare al futuro, ma che stanno diventando sempre più il nostro presente.

Stamattina al San Marino Stadium c’è stato uno degli appuntamenti più importanti: l’astronauta italiano Walter Villadei, colonnello dell’Aeronautica militare, che ha incontrato le scuole e ha parlato ai ragazzi di tutte le curiosità legate al mondo degli astronauti e dello spazio.

Ha raccontato dei viaggi che ha già intrapreso, di come il fisico di un astronauta reagisce alle diverse sollecitazioni, e poi una curiosità che forse in pochi sanno. A San Marino c’è un pezzo di luna, di roccia lunare, conservato proprio in Repubblica. Il Colonnello Villadei si appresta a volare sulla Stazione Spaziale Internazionale, per la sua prima missione nello spazio.

Comunicato Stampa