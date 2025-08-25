San Marino. Segretario Beccari interviene al Meeting.

Nel pomeriggio odierno, in occasione della 46^ edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, è intervenuto al panel dal titolo: ”La presenza della comunità cristiana in Siria e la libertà religiosa”che ha visto la partecipazione del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri italiano, Antonio Tajani, del Vicario apostolico di Aleppo Siria, Hanna Jallouf, del Presidente della Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz e del giornalista Andrea Avveduto.

Al centro del discorso del Segretario di Stato Beccari è stata una riflessione sullo scenario globale dominato da tensioni e conflitti perduranti, con gravissime ripercussioni sulle popolazioni civili.

È stata sottolineata l’importanza che San Marino fornisce agli sforzi internazionali sul tema del dialogo interreligioso e del riconoscimento dei diritti appartenenti all’esercizio di ogni confessione religiosa; ricordato anche il ruolo svolto dalla Repubblica all’interno del Consiglio d’Europa promuovendo incontri sulla dimensione culturale del dialogo interreligioso.

A margine del panel, il Segretario di Stato Beccari e il Ministro degli Esteri italiano si sono incontrati e salutati cordialmente nello spirito di amicizia che unisce i due Paesi.